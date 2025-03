Tennis, Cahill conferma l’addio a Sinner a fine stagione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 mar. (askanews) – Darrena Jannik. In un’intervista rilasciata al podcastInsider Club il tecnico australiano parla del n° 1 del mondo a 360° e non fa marcia indietro sul2025: “Dopo tre o quattro anni è il momento per qualcun altro, una voce diversa, un’ispirazione diversa. Lastra temporale per il coaching è forse tre o quattro anni. E se dura più a lungo sei più un persona che lo protegge o un manager. Perché c’è unastra di tre o quattro anni in cui puoi impartire tutto, e questo è anche il punto dell’allenatore. Lo stile migliore di allenare un giocatore è insegnargli le cose in modo che possa risolvere i problemi da solo. E così il giocatore arriverà a un certo livello dopo tre anni. E quando gli dirai una cosa, lui la saprà già”.