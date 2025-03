Thesocialpost.it - Temu, tutta la verità: cosa compriamo, chi c’è davvero dietro, a chi vanno i soldi e dove finiscono. L’inchiesta di Milena Gabanelli

Qual è il giro d’affari, reale, di? Chi ci sta? Eci vende? Questo neonato gigante dell’e-commerce vende online di tutto a prezzi stracciati, dai cosmetici all’elettronica, dall’abbigliamento ai mobili. Oltre 90 milioni di utenti solo in Europa, ogni giorno in totale 12 milioni di oggetti low cost vengono importati in Ue e nove volte su dieci arrivano dalla Cina; i prodotti low cost sono per lo più di aziende cinesi, i maggiori azionisti sono cinesi ma i guadagnialle Isole Vergini Britanniche e il gruppo ha la sua casa madre alle Isole Cayman. L’Europa ha alzato l’allerta e ha iniziato a indagare sul colosso cinese. Il risultato è un’accusa di non fare abbastanza per bloccare la vendita di prodotti illegali e pericolosi e un’azione esecutiva dell’antitrust Ue.