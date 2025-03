Anteprima24.it - Telese Terme, “A Candle Light for Gift” accende una luce sulla donazione organi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata una serata emozionante per tutti, un evento grazie al quale abbiamo potuto cogliere il significato più profondo dellae comprendere appieno l’importanza di rendersi disponibili verso gli altri fino a dare una parte di se stessi per la vita del prossimo”. Così il sindaco di, Giovanni Caporaso all’indomani di “Afor”, un concerto dedicato alla promozione della cultura delladegliche si è tenuto nella Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di. Un evento che ha visto l a partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, militari, civili e religiose di tutta la Campania, di tantissimi sindaci e cittadini.“Voglio ringraziarli tutti ancora una volta – afferma Caporaso -, ma soprattutto voglio ringraziare la dottoressa Mariarosaria Focaccio, dirigente responsabile dell’area comunicazione e promozione della rete trapianti e trasfusionale della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, per aver volutozzare questo bellissimo evento nella nostra città.