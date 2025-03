Juventusnews24.com - Telecronaca Juve Verona: ecco chi commenta il match di Serie A. Scelte le due voci per la sfida dell’Allianz Stadium

di RedazionentusNews24: chiildiA. Sono statele dueper laEliminata anche dalla Coppa Italia, lasposta tutte le sue energie e forze sullaA in questa parte finale della stagione. C’è una zona Champions da blindare e consolidare in vista dell’anno prossimo. Bianconeri che ospitano ilquesta sera alle 20.45.Ilsarà visibile su DAZN condi Ricky Buscaglia e commento tecnico di Dario Marcolin; così come su Sky condi Compagnoni e commento tecnico di Marocchi.Leggi suntusnews24.com