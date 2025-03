Tarquinia, alla Stas la 27esima edizione della “Festa della donna e della poesia”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 marzo 2025 – La Società Tarquiniense d’Arte e Storia () è pronta ad accogliere la tradizionale “”, rassegna che dal 1997 celebra il connubio tra la, la musica e l’amore per la cultura.sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di, il 5, 6 e 8 marzo, dalle 16,30, si terranno gli incontri che vedranno la partecipazione di voci poetiche femminili e maschili.L’iniziativa, che si caratterizza per la sua atmosfera conviviale e amichevole, senza concorsi né gare, ha l’obiettivo di far incontrare appassionati die musica in un contesto di scambio e condivisione. Ogni anno, uomini e donne si ritrovano insieme per celebrare l’arteparola, dando spazio a tutte le voci che desiderano essere ascoltate.