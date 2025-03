Calciomercato.it - Tare in pole per il ruolo di DS del Milan, ecco il primo osservato speciale | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’ex direttore sportivo della Lazio è favorito su Paratici che non è convinto di tornare in Italia. Occhi puntati su Juventus-VeronaIeri sera contro la Lazio è arrivata l’ennesima sconfitta di una stagione negativa per il. Il quarto posto sembra ormai una chimera e anche l’eventuale conquista della Coppa Italia, che sarebbe il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana, non basterebbe a trasformare i giudizi in positivi.Igli(foto Ansa) – Calciomercato.itC’è aria di una nuova rivoluzione dopo il cambio in panchina da Fonseca a Conceicao. Ma oltre all’allenatore, ci sarà un riassetto anche a livello dirigenziale. Come vi abbiamo già raccontato, Igliè balzato inper ildi nuovo direttore sportivo del. Zlatan Ibrahimovic aveva pensato anche a Fabio Paratici, attualmente consulente esterno al Tottenham, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione l’ex juventino non sarebbe così convinto di tornare in Italia.