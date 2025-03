Serieanews.com - Tare al Milan e il retroscena su Kvaratskhelia: cosa può portare il ds ex Lazio

Iglipotrebbe divenuna figura chiave neldel futuro, ma conosci davvero la sua storia? Ecco cinque curiosità sorprendenti sull’ex dirigente dellaale ilsupuò poril ds ex(AnsaFoto) – serieanews.comIglial? Un’idea che negli ultimi anni è spuntata più volte, ma che per un motivo o per un altro non si è mai concretizzata. Forse questa potrebbe essere davvero la volta buona sevince il ballottaggio con Fabio Paratici per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club rossonero. Un ds arriverà, l’ha spiegato anche Furlani prima di. Resta solo da capire chi sarà quel ds.Eppure, l’ex direttore sportivo dellaè uno di quei personaggi che si muovono dietro le quinte del calcio con metodi tutti loro, spesso poco appariscenti ma tremendamente efficaci.