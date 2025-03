Terzotemponapoli.com - Taglialatela difende Meret: “Il Napoli meritava di più contro l’Inter”

Le parole di Pinosue le criticheDurante la trasmissione “MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, Pino, ex portiere dele presidente dell’Ischia, ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo alle recenti critiche mosse a Alex, il portiere azzurro. In merito al gol di Dimarco nell’ultimo inha affermato: “poteva fare qualcosa in più sul gol di Dimarco? No, siamo alla follia.” Secondo l’ex numero uno del, le critiche nei confronti del portiere sono troppo severe e fuori luogo. Ha ricordato come, anche dopo l’autogol di Rrahmaniil Como, ci siano state valutazioni esagerate sulla prestazione di. “Non può essere sempre colpa sua, smettiamola”, ha sottolineatondo il suo ex compagno.