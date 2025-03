Anteprima24.it - SuperEnalotto, la Dea Bendata bacia la Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto

Campania a segno con il SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso centrati due "5" da 20.185,50 ciascuno, il primo a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, nella Tab n°6 in via Roma, 18 l'altro ad Arzano, in provincia di Napoli, nel tabacchi Migliaccio in via Volpicelli, 13-15.

L'ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 4 marzo è di 81 milioni di euro.