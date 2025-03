Salernotoday.it - SuperEnalotto, centro un "5" da oltre 20mila euro nel salernitano

Campania a segno con il. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 20.185,50 ciascuno, il primo a Nocera Superiore, nella Tab n°6 in via Roma, 18 l’altro ad Arzano, in provincia di Napoli, nel tabacchi Migliaccio in via Volpicelli, 13-15.Il bottino.