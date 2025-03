Arezzonotizie.it - "Suo figlio ha investito una bambina, servono soldi". Truffano un'anziana ma vengono arrestati

Leggi su Arezzonotizie.it

Due ragazzi di 22 anni italiani, sono statidalla polizia di stato mentre viaggiavano in autostrada all'altezza di Orvieto. I due stavano scappando in macchina dopo aver truffato una donna di 78 anni a Sansepolcro, in provincia di Arezzo.La truffa e l'arrestoNel pomeriggio del 7.