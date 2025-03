Summit Uebozza | tregua se accordo pace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.39 Unain Ucraina "può avvenire solo come parte di undicomprensivo" e "qualsiasideve essere accompagnato da garanzie di sicurezza solide e credibili per l'Ucraina". Così nell'ultima bozza di conclusioni del vertice straordinario Ue sulla difesa previsto giovedì prossimo. "Non ci possono essere negoziati sull' Ucraina senza l'Ucraina" e senza l'Europa se le trattative "riguardano la sicurezza europea",si precisa. Proposta all'Ue "maggiore flessibilità nell'uso dei fondi strutturali" per la Difesa.