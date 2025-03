Ilrestodelcarlino.it - Summit per l’Europa. Tutta Forza Italia riunita. Arriva anche la Metsola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

confermerà il proprio impegno europeista sabato 8 marzo ad Ancona, manifestazione alla quale parteciperà Roberta, presidente del Parlamento europeo. L’evento di Ancona rientra in una serie di manifestazioni in vista del congresso del Ppe che si terrà a Valencia il 29 e 30 aprile. Ecco dunque l’annuncio ufficiale diche coinvolge la nostra città. Il segretario, Antonio Tajani, i ministri e i dirigenti FI affronteranno le questioni europee ancora aperte, dal futuro del nostro Continente all’importanza di un Occidente "unito per difendere i valori che sono alla base del bene comune e dei principi di convivenza fra i popoli". All’evento parteciperàil Commissario europeo Tzitzikstas "con il quale verranno affrontati i temi cruciali legati alle infrastrutture strategiche per il commercio e i collegamenti".