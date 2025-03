Lanazione.it - Sulle spiagge libere è guerra sui canoni

A Lerici è ancora braccio di ferro suiconcessori delleattrezzate la spunta il Comune di Lerici. La società che gestisce la spiaggia ’Venere Azzurra 2’ nei giorni scorsi ha deciso di appellare la sentenza con cui il Tribunale civile della Spezia a metà gennaio aveva rigettato l’opposizione presentata dalla stessa impresa contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nel maggio del 2023 dal Comune per ottenere il pagamento deirelativi al 2021, pari a 124.764,12 euro. La vicenda è nota: l’amministrazione comunale, con l’avvento del Covid, nel 2020 aveva drasticamente ridotto ia carico dei concessionari per andare incontro alle difficoltà degli stessi, condizionati dai mancati introiti. Un sostegno che invece non si era ripetuto nel 2021, portando tre società titolari di concessione a sospendere i pagamenti a fronte del diniego del Comune di formule di riequilibrio economico finanziario.