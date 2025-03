Successo per il carnevale di Maccarese tra carri e coriandoli

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino – Ildi Fregene 2025 ha portato un’ondata di allegria e colore in via Castellammare, dove tantissime persone si sono ritrovate per vivere una giornata di festa traallegorici, musica e. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Fregene e, in collaborazione con il gruppo “Maccaresano”, e patrocinato dal Comune di Fiumicino, ha riscosso un grande, con la partecipazione di numerosi cittadini e turisti. Tra gli ospiti erano presenti il Sindaco Mario Baccini, il Vice Sindaco Giovanna Onorati e l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio.“Ildi Fregene è stato un evento speciale che ha messo in risalto non solo le tradizioni locali, ma anche l’entusiasmo e la vitalità della nostra comunità. Eventi come questo non solo sono un’opportunità di divertimento, ma attirano anche tante persone e contribuiscono a fare di Fiumicino una delle destinazioni più apprezzate del litorale laziale, soprattutto con l’arrivo della bella stagione,” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Federica Poggio.