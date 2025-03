Ilrestodelcarlino.it - Successo in volata per Novellara

PALL.71 SG FORTITUDO 68 PALLACANESTRO: Ferrari 14, Morini 18, Folloni 5, Rinaldi 4, Malagoli 12, Branchini 6, Bianchini ne, Maramotti 3, Riccò 2, Granata 5, Gandellini 2. All. Tellini. SG FORTITUDO BOLOGNA: Battilani 8, Guazzaloca 15, Sevaltici 2, Lenzi 11, Terzi 2, Cinti, Lanzarini 8, Ben Salem 15, Ranieri, Zanasi 7. All. Catrambone. Arbitri: Fontanili di Parma e Bertolini di Reggio Emilia. Parziali: 19-18, 40-30, 54-47. Quinta vittoria stagionale, la seconda dell’era Tellini, per la Pallacanestro(10), che regola in casa l’SG Fortitudo (10) e si porta a -2 dai bolognesi, terzultimi della classe. I padroni di casa arrivano al +13, ma gli ospiti riescono a rientrare e arrivano a -2 grazie al canestro di Ben Salem, prima dei liberi di Ferrari e Granata che regalano un sofferto quanto meritatoai biancorossi.