Studio e ricerca scientifica: siglata la collaborazione tra UniBg e Mario Negri

Bergamo. Unire più discipline: medica, ingegneristica e informatica per sviluppare nuovi campi della. È questo in sintesi l’accordo siglato lunedì 3 marzo nella sede di Via Salvecchio tra l’Università degli Studi di Bergamo e l’Istituto di ricerche farmacologiche.Il patto è stato firmato dal rettore dell’Università di Bergamo Sergio Cavalieri e il direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche, Giuseppe Remuzzi. Si tratta di unatra le due realtà attraverso un accordo formale della durata di tre anni con possibilità di rinnovo.Si mira a istituire un laboratorio congiunto di meccanobiologia per la medicina che favorisca l’unione di più discipline: medica, ingegneristica e informatica.Già dieci anni fa, l’Università di Bergamo aveva attivato il corso di Laurea Triennale in ‘Ingegneria delle Tecnologie per la Salute’, seguito dal corso di Laurea Magistrale in ‘Medical Engineering’.