Studenti spagnoli rapiti e accoltellati, fermati 4 egiziani. Irregolari, senza fissa dimora e segnalati

Trovati i responsabili dell’aggressione a treche frequentano l’Erasmus a Milano. Si è conclusa con l’arresto di 4, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, la fuga durata cinque giorni dalla rapina e dall’accoltellamento a bordo di un autobus di linea a Milano. La banda aveva aggredito trein Erasmus, rapinando uno di loro di una collana e un ciondolo. Quando un amico della vittima ha cercato di intervenire, è stato accoltellato al fianco. Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Milano hanno rintracciato i responsabili. Il principale sospettato, un ventenne, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.Milano, arrestati gli aggressori dei treI quattro sono accusati di rapina pluriaggravata in concorso. Uno dei due ventenni sottoposti a fermo, inoltre, è stato anche indagato per i reati di lesione personale aggravata e possesso di arma.