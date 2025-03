Ilrestodelcarlino.it - Studenti poveri per un giorno: “Mi sono sentita così sola per l’indifferenza della gente”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 3 marzo 2025 – Nei panni dei senzatetto e non solo, per mezza giornata. Sedicidel liceo scientifico Galilei ieri mattina hanno vissuto in prima persona quello che immigrati,, ex detenuti appena usciti dal carcere, alcolizzati e donne che hanno subito violenze vivono davvero nella realtà di tutti i giorni. L’esperienza, iniziata alle 8.30 e terminata alle 15 quando siritrovati nella sedeCaritas, in via Podesti, rientra in un progetto scolastico di crescita voluto dall’istituto e dai ragazzi e dalle ragazze del Comitato Xenia del Galilei. Un comitato fatto di, nato nel 2016 dopo un viaggio a Lampedusa, che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero a promuovere la cultura dell’accoglienza e del rispetto dell’alterità. In collaborazione con i volontariCaritas di Ancona eTenda di Abramo il comitato diha organizzato un’esperienza unica e formativa, seguita dai professori Silvia Pascucci, Davide Giacometti, Gladia Messersì, Daniela Castorani ed Elvira Mastrovincenzo.