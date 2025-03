Ilrestodelcarlino.it - Stroncata da malore a 51 anni. Oggi l’addio a Tatiana Lavrenova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Febbio in lutto per l’improvvisa perdita di una giovane madre e operatrice turistica, che con il marito gestiva l’Hotel Sporting Donà:(foto) in Donà è improvvisamente mancata all’affetto dei suoi cari, deceduta per arresto cardiaco a 51. A dare il triste annuncio il marito Gianluca, i figli Thomas di 22e Victoria 10, la sorella, il cognato, la cognata, i nipoti, parenti e amici. È stata veramente una dolorosa sorpresa anche per gli abitanti di Febbio e di tutta Vila Minozzo doveera molto conosciuta e stimata per il suo impegno dedicato alla famiglia e al lavoro nella gestione dell’albergo di Febbio con il marito Gianluca, avviato da suo padre Giancarlo Donà nel 1978, deceduto nel giugno dell’anno scorso.è stata colta dae a nulla è servito l’immediato intervento di soccorso, deceduta per infarto.