Striscioni pro fascismo il Provveditore | Esami regolari

Tempo di lettura: 2 minuti “Non sono a rischio glidi stato in provincia di Avellino”. E’ quanto afferma all’ANSA la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, smentendo quanto riportato da alcuni organi di informazione secondo cui sarebbe stata adottata una decisione del genere, dopo la vicenda di alcuniaffissi in alcuni licei del capoluogo irpino con la scritta “anti-uguale mafia”.Su questo episodio la stessa Pagliuca precisa di non aver “mai rilasciato alcuna dichiarazione”, anche in attesa che vengano chiariti i contorni della vicenda. Pertanto, fanno sapere dall’ufficio scolastico provinciale, “è destituita di fondamento la notizia dell’eventuale decisione di sospendere glidi stato”.Nei giorni scorsi erano apparsi nelle scuole di molte città italiane gli“Antiuguale mafia” ad iniziativa dell’organizzazione di estrema destra Blocco studentesco.