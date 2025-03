Stop aiuti KievTrump | ancora non detto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.50 Donald Trump dice di non aver "parlato" di interrompere gliall'Ucraina. Ma poi avverte Volodymyr Zelensky. "La Russia vuole un accordo, gli ucraini vogliono un accordo. Se non lo fa, non durerà a lungo". Lo haDonald Trump riferendosi a Voldymyr Zelensky in risposto ad una domanda sull'allineamento tra le posizioni di Mosca e Washington come sostenuto dal Cremlino."Faremo accordi con tutti per ottenere la fine di questa guerra, inclusa l'Europa e le nazioni europee", ha