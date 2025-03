Leggioggi.it - Stipendio statali di marzo 2025: importi più bassi per le addizionali e mancato esonero 6-7%

I dipendenti pubblici possono già consultare l’importo netto del loroNoiPA di, diverse novità rispetto ai mesi precedenti. Ci sono riduzioni dovute alla fine dell’contributivo (il bonus del 6-7%) e la mancata erogazione del cuneo fiscale. Farà sentire gli effetti riduttivi anche l’addizionale comunale IRPEF, che comporta un’ulteriore trattenuta sulla busta paga. E’ però previsto qualche incremento come l’indennità di vacanza contrattuale. Ecco in dettaglio tutte le novità, le tempistiche di accredito e le voci di trattenuta sugli stipendidi.Per ricevere in anteprima tutte le news in tema di lavoro e stipendi, iscriviti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi. Indicepiù basso causaIrpef Addiodel 6-7% Indennità e incrementi Arretrati CCNL Funzioni centrali Quando è online il cedolino NoiPApiù basso causaIrpef Una delle principali novità che influenzano gli stipendi disono le trattenute per l’addizionale comunale IRPEF.