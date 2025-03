Quifinanza.it - Stipendi bassi, a rischio povertà i lavoratori con contratto a tempo determinato

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat, nel 2022 il 14,7% deieuropei percepiva unoo basso, ossia pari o inferiore ai due terzi del salario orario lordo mediano del proprio Paese. Il dato segna un miglioramento rispetto al 16,2% registrato nel 2018, ma il lavoro povero resta una realtà per milioni di persone.Sorprende il dato italiano: il nostro Paese è infatti tra quelli dove si registrano percentuali più basse. I numeri, tuttavia, potrebbero essere falsati da alcuni fattori strutturali della Penisola. Emerge comunque che i dipendenti consono più aindigenza.Chi guadagna di meno in Europa: l’identikitIl nuovo studio statistico evidenzia l’identikit del lavoratore o, per meglio dire, della lavoratrice in condizioni di