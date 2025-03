Lettera43.it - Stati Uniti-Tsmc, accordo da 100 miliardi per la costruzione di impianti per la produzione di chip

Il presidente americano Donald Trump e il produttore di(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) sono pronti ad annunciare – nel corso di un evento in programma alle 19.30 italiane alla Casa Bianca – un investimento da 100di dollari negli, destinato alladi nuoviin Arizona, che dovrebbero essere operativi entro il 2030. Il progetto prevede la creazione di circa 10 mila posti di lavoro high-tech ben retribuiti. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. I fondi, che saranno investiti nell’arco di quattro anni, serviranno per ladiper ladi semiconduttori. L’operazione rappresenterebbe un passo significativo verso il rafforzamento dell’industria dei semiconduttori negli, segnando un’iniziativa cruciale per ridurre la dipendenza tecnologica da altre nazioni.