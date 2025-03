Stati Generali della Montagna, Fdi soddisfatta prepara la nuova proposta di legge

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA – Quarta edizione deglidi Fratelli d’Italia, soddisfazione da parte degli organizzatori. A parlare è il consigliere regionale Vittorio Fantozzi: “La quarta edizione degli, organizzati nel fine settimana da Fratelli d’Italia ad Abetone, hanno raggiunto il loro duplice scopo – dice – Non soltanto catalizzare l’attenzionecronaca politica regionale per la presenza di ministri e vertici nazionali del partito che hanno potuto puntare l’attenzione su territori abbandonati dalla politica – e dalla cronaca, considerando il numero dell’edicole che va diminuendo e su cui abbiamo posto attenzione a carattere nazionale – perché non considerati remunerativi, quanto per la rinnovata investitura del sindaco di Pistoia, protagonistakermesse, alla carica di governatore”.