Lanazione.it - Stasera il rione con il premio ‘Beppe Bugia’

Leggi su Lanazione.it

quarta puntata delDarsena. Alle 19 apertura delle cucine; alle 20 animazione per bambini nello spazio al Palapolpo, adottata dall’associazione balneari. Alle 21 premiazione del Trofeo “Beppe Bugia” per la maschera più originale; consegna del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica di Darsena” a un personaggio di spicco del Carnevale. Anche quest’anno, dunque per l’undicesima volta, torna il Trofeo Beppe Bugia riservato alle maschere più fantasiose e irriverenti del. Non è ovviamente un concorso di eleganza, ma di inventiva e di creatività. Il nostro Trofeo premia infatti l’originalità, l’idea povera ma spiritosa, secondo lo stile dell’indimenticabile Beppe Bugia, grande animatore carnevalesco degli anni d’oro del. Novità di quest’anno: sarà possibile candidarsi anche inviando una foto della maschera ai canali social ufficiali, purché ovviamente sia relativa a quest’anno e alDarsena.