"Stasera c'è Cattelan…su Rai2": gli ospiti del 4 marzo 2025

In onda domani sera al terza puntataDopo il successo delle prime due serate, continua l’appuntamento con “c’è Cattelan.su”, il late-night show condotto da Alessandro Cattelan, in onda con la terza puntata martedì 4, in seconda serata su.Per questa nuova serata, in studio ci saranno i ComaCose e Tony Effe, reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Alla scrivania di Alessandro si accomoderanno anche le attrici Deva Cassel e Benedetta Porcaroli. Non mancherà, come sempre, l’Ospite Misterioso, il cui nome verrà rivelato in modo originale: attraverso un pacco che, una volta aperto, svelerà l’identità del guest, sorprendendo sia il pubblico in studio che quello da casa.Leggi anche: “c’è Cattelan.su”: glidel 25 febbraio“C’è Cattelan” torna con una stagione ricca di novità, ma senza perdere il suo spirito originale.