Metropolitanmagazine.it - Starmer sintetizza così l’esito del vertice dei 18 leader: «Siamo a un bivio nella storia»

Dopo lo strappo tra Usa e Ucraina, l’Europa a Londra si consulta sulla difesa comune europea e la sicurezza di Kiev., domenica, ha affermato che avrebbero sviluppato una “coalizione di volenterosi” europei, per difendere l’Ucraina e garantire la pace. “Non tutte le nazioni si sentiranno in grado di contribuire, ma questo non può significare che restiamo a guardare”, ha detto. “Invece, coloro che lo desiderano intensificheranno la pianificazione ora con vera urgenza. Il Regno Unito è pronto a sostenere questo con gli stivali a terra e gli aerei in aria, insieme ad altri”.Il primo ministro britannico, Keirdei 18che si sono incontrati a Londragiornata del 2 marzo. «a un», ha detto, annunciando che i paesi europei aumenteranno le loro spese militari.