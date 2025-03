Spettacolo.periodicodaily.com - “Stanze Vuote”, Il Nuovo Singolo di Blue Rose in Arrivo il 7 Marzo 2025

Dal 7 marzo 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "Stanze Vuote" (Up Music Studio), il nuovo singolo di Blue Rose che racconta l'esperienza dell'artista, di come si sia sentita intrappolata in alcune situazioni. "Stanze Vuote" è un racconto dell'esperienza personale di Blue Rose, che esplora il sentimento di sentirsi intrappolati in situazioni familiari e sociali.