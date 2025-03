Milanotoday.it - Stadio: il piano economico di Milan e Inter arriverà "in una o due settimane", secondo Sala

Leggi su Milanotoday.it

viaggiano su pianeti diversi in campionato (i nerazzurri primi in classifica, i rossoneri sprofondati al decimo posto), ma sul nuovoa San Siro continuano a parlare la stessa voce e soprattutto a fare passi in avanti, seppure in silenzio, per arrivare all'obiettivo comune.