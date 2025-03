Calciomercato.it - Squalifica shock in arrivo: sette mesi senza panchina

Dopo le brutte scene e il faccia a faccia con l’arbitro per un cartellino rosso, la sanzione rischia di essere esemplare per l’allenatoreSta facendo discutere tantissimo quanto accaduto in Francia con l’ex allenatore del Milan e della Roma Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese del Lione ieri nella partita contro il Brest vinta poi per 2-1 con la doppietta di Lacazette in rimonta, è stato espulso dall’arbitro. E alla notifica del cartellino, lo stesso Fonseca ha perso letteralmente la testa ed è andato minacciosamente al faccia a faccia con il direttore di gara Benoit Millot.Cartellino rosso (LaPresse) – calciomercato.itUn gesto incredibile del tecnico che è stato subito allontanato dai propri giocatori. Ma Fonseca poi ha continuato a cercare il confronto con l’arbitro, con il resto dello staff che ha dovuto trattenerlo.