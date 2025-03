Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 3 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il primodiè per certi versi un po’ atipico nel panoramaivo internazionale. Il motivo è presto detto: fondamentalmente il tennis di alto livello non c’è, visto che a Indian Wells il tabellone principale per entrambi i sessi parte mercoledì.Spazio ancora alle discipline invernali, per larga misura, ma da un punto di vista un po’ diverso. Questo perché ci sono ancora diversi Mondiali juniores, in particolare quelli di sci alpino e di biathlon, con il secondo particolarmente ricco die il primo che ha in Giorgia Collomb una possibile protagonista.Ma ci sono anche dei Mondiali veri e propri, quelli di sci alpinismo, a completare un panorama che fa delun giorno, possiamo ben dirlo, particolarmente a tinte nevose.Da non dimenticare neppure la lunga serie calcistica odierna, per quanto la notte abbia poi il sapore dell’NBA,di consueto.