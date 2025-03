Sport in tv lunedì 3 marzo | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,2025. In serata si chiude la giornata di Serie A con il posticipo tra Juventus e Verona, ma la giornata sarà segnata dalla grande attesa per il sorteggio dei tabelloni di Indian Wells. Spazio anche alla Serie C e ai campionati esteri, oltre al recupero della 17^ giornata di Eurolega tra Paris e Fenerbahce.in tvdigliFACE.IT.