Spettacoli dibattiti iniziative editoriali e docufilm

Roma, 3 mar. (askanews) – Per il centenario della nascita di Andrea Camilleri (6 settembre 1925) l’Associazione Fondo Andrea Camilleri ETS – presieduta da Andreina Camilleri che l’ha creata insieme alle due sorelle Elisabetta e Mariolina e alla moglie dello scrittore, Rosetta Dello Siesto – ha predisposto, con il Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura, un programma di attività che si svolgeranno in varie città italiane ed estere nel 2025 e nel 2026 per celebrare il grande scrittore siciliano, creare occasioni di studio su di lui e gli anni della sua formazione, sulla qualità, le caratteristiche e i multiformi aspetti della sua scrittura, avviaredi carattere divulgativo capace di coinvolgere anche un pubblico non specialistico, soprattutto i giovani, promuoverne la conoscenza, avviare una riflessione sulla storia d’Italia degli ultimi cento anni e, in particolare, sul presente, al centro di numerose pagine e di significativi interventi dello scrittore.