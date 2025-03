Oasport.it - Speed skating, l’Italia firma il record di podi in Coppa del Mondo: si pensa con ambizione ai Mondiali di Hamar

Leggi su Oasport.it

Ultimo appuntamento delladeldiandato in archivio sull’anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi. La Nazionale italiana di pattinaggio velocità su pista lunga ha concluso il proprio percorso nel massimo circuito internazionale in questa stagione e il computo deiè da. La formazione tricolore, infatti, ha terminato con 18 top-3, migliorando il primato alltime della stagione 2005/2006, quando la squadra azzurra ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni.Altri tre, dunque, sono arrivati nella tappa finale sull’anello di ghiaccio olandese. Francesca Lollobrigida si è confermata tra le protagoniste principali dei 3000 metri. La 34enne tricolore è giunta terza, come era accaduto nel round precedente a Tomaszow Mazowiecki (Polonia) e ricordando la vittoria a Milwaukee.