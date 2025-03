Lanazione.it - Spartaco Banti allunga ancora. Sesto doma l’Atletica Castello

Leggi su Lanazione.it

Ventiquattresima giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone Din vetta loBarberino, che in casa batte per 4-1 la Molinense (gol di Deriu, Neri e Vettori, più un autogol; per gli ospiti accorcia Gioele Galeotti), mentre il Reconquista pareggia senza reti a Firenzuola (che fallisce un rigore, parato da Diop a Giorgi). Il Cavriglia non va oltre lo 0-0 a Sant’Agata: si avvicina al terzo posto il Pelago, che vince per 3-0 il derby con il Carbonile. Vince in casa l’Albereta San Salvi, che supera per 4-2 la Sandro Vignini Vicchio (doppietta di Materassi e gol di Zangarelli e Fanfani per i locali; doppietta di Rosari per gli ospiti). Finiscono in parità le altre partite: Bagno a Ripoli-Nova Vigor Misericordia (1-1), Fulgor Castelfranco-Santa Brigida (1-1) e Ludus ’90-Firenze Sud (0-0).