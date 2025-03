Ilrestodelcarlino.it - Sparito nel nulla, anziano trovato dopo la notte fuori casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È statosano e salvo l’di San Severinonel. L’87enne, P. R., era uscito di, in località Parolito, nel pomeriggio di sabato e non aveva più fatto trovare le sue tracce. Aveva così messo in allarme la comunità. L’uomo era stato visto camminare lungo la strada che da Parolito porta verso Colleluce da una donna del posto poi di lui, che vive solo, più nessuna notizia. Subito si era allertata la macchina dei soccorsi con i carabinieri e i vigili del fuoco. Le ricerche, alle quali hanno preso parte anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, sono state sospese durante lapoi sono riprese ieri mattina, anche con l’ausilio delle unità cinofile. Intorno alle 9 la buona notizia: l’è stato riin buone condizioni di salute, anche se un po’ frastornato, in unadi campagna disabitata poco lontano dalla strada nella quale avevarifugio per la