Sport.quotidiano.net - Spal, per ora solo sprazzi di spirito e intensità. Ma dopo un mese con Baldini è ancora poco

Brodetto pescarese, per la, con qualche spicchio saporito sparso in qua e in là, a fronte di un trend di crescitaindigesto in fatto di risultati. Il punto in riva al mare va accolto con soddisfazione perché giunge in rimonta sul campo della quarta forza del campionato ed è il primo in quattro partite della gestione, non esattamente il cambio di passo che lasi aspettava dall’avvicendamento in panchina. Di contro, mentre le rivali ogni tanto a turno una partita o due la vincono, lanon ci riesce proprio mai. Nel 2025 e nel girone di ritorno i tre punti li ha conquistati una volta su dieci a Lucca, e senza una brusca accelerata non se ne esce. Occhio anche allele, nel frattempo, col Legnago in risalitadue successi. Se un pochino ladista cercando di crescere, quel pochino non è abbastanza a nove giornate dalla fine.