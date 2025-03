Dayitalianews.com - Spaccio di droga all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa: arrestato un 53enne

Nei giorni recenti, un uomo di 53 anni è stato fermato econ l’accusa di traffico didi. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno scoperto quasi mezzo chilo di sostanze illecite, tra cui cocaina ad alta purezza e hashish.Secondo le prime ricostruzioni, la polizia di Stato avrebbeunper detenzione ai fini didi alcune sostanze stupefacenti. L’indagine sarebbe avvenuta in seguito all’individuazione di una vettura in prolungata sosta nel parcheggio riservato alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Gli investigatori della polizia di frontiera avrebbero quindi accertato che il veicolo, nello specifico un Suv, era giunto in aeroporto già la mattina precedente, martedì 25 febbraio, noleggiato da un uomo già noto alle forze dell’ordine per aver svolto attività abusiva di assistenza ai passeggeri in partenza dallo scalo aereo.