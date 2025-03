Ilgiorno.it - Spaccio di droga all’aeroporto di Malpensa, arrestato 53enne

Varese, 3 marzo 2025 – Nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto del fenomeno dellodiall’interno dell’aeroporto internazionale di, nel tardo pomeriggio del 26 febbraio la Polizia di Stato haun cittadino italiano di origini tunisine di 53 anni, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti tipo cocaina e hashish. L’attività d’indagine è stata avviata dopo aver notato un’automobile in prolungata sosta nel parcheggio degli stalli riservati alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Gli investigatori della Polizia di Frontiera hanno accertato che il veicolo, nello specifico un SUV di proprietà di una Società di autonoleggio lì operante, era arrivato in aeroporto già nella mattinata del 25 febbraio, usufruendo proprio del percorso riservato ai veicoli a noleggio, ed era stato locato da un uomo già noto per aver svolto attività abusiva di assistenza ai passeggeri in partenza dallo scalo aereo.