Spacca alleato con Acquaroli o con Ricci? Ad aprile il verdetto

Entro il 10Base Popolare deciderà da che parte stare: con Francesconel centrodestra o con Matteo, se sarà lui (come molto probabile) a guidare il centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Ieri si è riunita la direzione regionale del movimento guidato dall’ex governatore Gian Marioe ha definito le tappe che porteranno alla scelta della coalizione con cui allearsi: "Entro il 15 marzo – si legge in una nota – sarà definita la nostra piattaforma programmatica in 10 punti, sintesi delle priorità strategiche per il futuro delle Marche elaborate dai 5 gruppi tematici; entro fine marzo, il documento programmatico sarà presentato e discusso separatamente con i candidati(loro non hanno dubbi sulla candidatura, ndr), in rappresentanza delle rispettive coalizioni, con l’obiettivo di confrontarci sulle scelte fondamentali per la Regione; entro il 10, a Civitanova Marche, si terrà la conferenza programmatica, un momento riservato a tutti gli iscritti per esprimersi democraticamente sulla linea politica e sulla strategia di coalizione, la decisione finale sarà presa attraverso una formale votazione.