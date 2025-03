Scuolalink.it - Sostegno, docenti specializzati: più di 130mila nelle GPS, la verità sui numeri

Leggi su Scuolalink.it

Il decreto-legge 71/2024 giustifica la necessità di una specializzazione straordinaria per idi, affidata a INDIRE, con un presunto fabbisogno del settore. Tuttavia, i dati raccolti dal Collettivodimettono in dubbio questa tesi. Concorsi PNRR e domande per il: un numero significativo Sono state analizzate le domande presentate .: più diGPS, lasuiScuolalink.