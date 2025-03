Lanazione.it - Sos alluvioni, la corsa ai ripari. Maxi-cantiere sulla cateratta, ‘investimenti anche per la Pesa’

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 3 marzo 2025 – Un altro passo avanti per la sicurezza idraulica di Montelupo, Capraia Fiorentina e, nel complesso, della stessa Empoli. Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, presieduto da Paolo Masetti, ha dato disco verde al progetto di manutenzione e automazione delladi Brucianesi, a Montelupo, elemento assai importante nella gestione dello scarico dei corsi d’acqua minori e il livello di piena dell’Arno. In particolare, come spiega lo stesso Consorzio, si sta lavorando alla meccanizzazione, automazione e gestione in emergenza dell’opera in prossimità dell’impianto idrovoro sul Rio di Biancana. “Nell’occasione allestitauna nuova viabilità d’accesso e di manovra per migliorarne la gestione – si legge nel testo – L’intervento, finanziato con fondi della Regione Toscana per un totale di 124mila euro, è attuato dal Consorzio nell’ambito della convenzione con il Genio civile Valdarno superiore e si prevede che venga concluso entro marzo”.