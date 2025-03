Quotidiano.net - Sorriso impeccabile a metà prezzo: lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 è al 50% di sconto!

Leggi su Quotidiano.net

La saluta passa anche dalla bocca, per questo è importante avere gli strumenti giusti per una buona igienee. Come lo-B iO3, che rimuove addirittura fino al 100% in più di placca rispetto a un qualsiasimanuale. Il trucco è presto detto: parliamo di unosmart, potenziato niente meno che con l'intelligenza artificiale. Grazie all'app-B è infatti in grado di monitorare in tempo reale le modalità e le aree di spazzolatura, per una pulizia ancora più profonda! Mentre il sensore di pressione iO ti segnala se stai applicando la pressione giusta, riducendo eventuali irritazioni gengivali. Un vero must have che ora su Amazon ti costa la: soltanto 59,99€ per il set completo che include loricaricabile-B iO3 nero, più una testina di ricambio, l'elegante custodia da viaggio e persino il dentifricio-B Pro Expert.