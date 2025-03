Anticipazionitv.it - Sophie Codegoni starebbe frequentando un famoso calciatore: il nome

Leggi su Anticipazionitv.it

avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della sua relazione con Alessandro Basciano. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex gieffinaun famosissimo. A confermare il gossip è stata l’esperta di spettacolo Deianira Marzano, che ha risposto alle domande dei fan sui social. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma il gossip sta già facendo il giro del web.Il gossip sulla nuova frequentazione diDopo la fine della storia con Alessandro Basciano,è finita al centro dei gossip per una nuova frequentazione. Secondo le ultime segnalazioni, l’ex gieffina sarebbe vicina a Nicolò Fagioli, giovanedella nazionale italiana.Nuovo amore per? La conferma di Deianira MarzanoA far esplodere la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.