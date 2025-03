Donnapop.it - Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato: si tratta di un calciatore di serie A, ecco chi è (FOTO)

Leggi su Donnapop.it

, ex tronista di Uomini e Donne, sembra aver trovato finalmente l’amore dopo un periodo turbolento. Le voci che circolano in questi giorni indicano che il suo cuore sarebbe stato conquistato da un, e non uno qualunque: si tratterebbe infatti di un giovane talento dellaA.Dopo i momenti difficili vissuti nel suo passato sentimentale,pare essere pronta a voltare pagina. Ma chi è il misteriosoche ha fatto breccia nel cuore della, dopo le sofferenze subite con Basciano, volta paginaNell’ultimo anno,è stata protagonista di unadi eventi che l’hanno messa al centro del gossip. La fine della sua relazione con Alessandro Basciano, a pochi mesi dalla nascita della loro bambina, ha scosso profondamente l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6.