Ilgiorno.it - Sondrio e Tirano. Nelle stazioni torna la Polfer

Leggi su Ilgiorno.it

Un "regalo" destinato a rimanere a Olimpiadi terminate, il presidio di polizia ferroviaria alla stazione di. Così sperano a Palazzo Pretorio dove l’obiettivo è riuscire a ripristinare il servizio interrotto nel 2015. "Durante i Giochi verrà riaperto e ricollocato in due locali che sono già agibili – ha spiegato il sindaco Marco Scaramellini (nella foto) –. Lo scorso 20 febbraio abbiamo discusso della questione in una riunione con il prefetto. Un secondo presidio sarà aperto anche nella stazione di, in totale durante la manifestazione saranno impiegati una cinquantina di agenti per controllare le linee che portano in valle". L’impegno è cercare di mantenere il servizio, almeno nel capoluogo, anche quando il grande spettacolo sportivo sarà terminato. "Per la nostra città si tratta di un presidio di sicurezza importante – ha sottolineato –.