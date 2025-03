Liberoquotidiano.it - Sondaggio-Mentana, ecco chi sale e chi scende: colpaccio a destra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuovo lunedì, nuovo. Come di consueto, Enricosvela nell'edizione del tg di La7, l'ultimorealizzato da Swg. Risultato? Questa settimana le intenzioni di voto degli italiani portano il partito di Giorgia Meloni al 30 per cento. In una settimana Fratelli d'Italia perde lo 0,2 per cento. Segue il Partito democratico. I dem, dal 22,2 del 24 febbraio, segnano un + e arrivano - in data 3 marzo - al 22,5 per cento. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte si lasciano alle spalle un 0,2 per cento e scivolano al 12. E ancora: buone notizie per Forza Italia e la Lega. Il partito guidato da Antonio Tajani passa dal 9,2 al 9,4 mentre quello di Matteo Salvini dall'8 all'8,3. Rimane invariato, stabile al 6,5 per cento, Alleanza Verdi e Sinistra italiana.