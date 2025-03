Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 3 marzo, chi è l’eliminato di stasera

Il lunedì non è lunedì senza il. E così, a pochi giorni di distanza dall’ultima eliminazione, il reality torna in diretta con una nuova puntata che determina un’uscita illustre dal programma. La finale si fa sempre più vicina ma una cosa è certa: nessuno dei concorrenti è disposto a lasciar andare proprio adesso che si sta avvicinando la sfida conclusiva. Le nomination però continuano e il pubblico è ancora chiamato a esprimere le propria preferenza riguardo agli inquilini nominati. Ma cosa dicono i, chi sono i nominatiDopo l’eliminazione di Amanda Lecciso, determinata dal televoto da Casa, gli inquilini sono pronti per mettersi nuovamente in gioco di fronte ai telespettatori. E queste sono le ultime settimane in cui i concorrenti potranno dimostrare il loro valore.